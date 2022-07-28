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Постер фильма Защитник
5.7
Защитник - Трейлер
Киноафиша Фильмы Защитник
5.7

Защитник

, 2022
The Protector
Канада / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Защитник
5.7
Защитник - Трейлер
Защитник  Трейлер

О фильме

Освободившись из заключения, Эвелин переезжает в небольшой городок, где за последние 10 лет не было ни одного обращения в полицию. Вскоре девушка получает от неизвестного отправителя таинственную книгу, рассказывающую о блуждающем боге. Этот бог защищает место, в котором находится, от любого криминала — пока городу покровительствует мистическая сила, никто не способен совершить преступление. Кажется, что у жителей, и правда, всё прекрасно, но Эвелин выясняет, что пять лет назад в городе было совершено убийство, детали которого тщательно скрываются. Девушка начинает собственное опасное расследование, чтобы вывести на чистую воду лицемерное божество.

В ролях

Ребекка Дженкинс
Dr. Flora
Челси Кларк
Evelyn
Манро Чэмберс
Eloah
Pras Lingam
Bhairava
Морган Бедард
Kevin
Jenny Fischer
Karen
Thom Zimerle
Mr. Cunningham
Эндрю Гиллис
Chief Gordon
Helene Lohan Cameron
Helen
Gianelle Miranda
Young Evelyn
Режиссер Lenin M. Sivam
Сценарист Lenin M. Sivam
Композитор Калаисан Калаичелван
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 февраля 2023
Премьера в мире 28 июля 2022
Производство YN Films
Другие названия
The Protector, El protector, Obrońca, Захисник, Защитник

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
4.6 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Защитник - Трейлер
Защитник Трейлер
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