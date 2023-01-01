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The Protector

Защитник, 2022

2022 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Освободившись из заключения, Эвелин переезжает в небольшой городок, где за последние 10 лет не было ни одного обращения в полицию. Вскоре девушка получает от неизвестного отправителя таинственную книгу, рассказывающую о блуждающем боге. Этот бог защищает место, в котором находится, от любого криминала — пока городу покровительствует мистическая сила, никто не способен совершить преступление. Кажется, что у жителей, и правда, всё прекрасно, но Эвелин выясняет, что пять лет назад в городе было совершено убийство, детали которого тщательно скрываются. Девушка начинает собственное опасное расследование, чтобы вывести на чистую воду лицемерное божество.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Режиссер
Lenin M. Sivam
В ролях
Ребекка Дженкинс
Челси Кларк
Манро Чэмберс
Pras Lingam
Морган Бедард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Защитник 3 постера
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Вызов
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