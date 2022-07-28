Защитник, 2022

Освободившись из заключения, Эвелин переезжает в небольшой городок, где за последние 10 лет не было ни одного обращения в полицию. Вскоре девушка получает от неизвестного отправителя таинственную книгу, рассказывающую о блуждающем боге. Этот бог защищает место, в котором находится, от любого криминала — пока городу покровительствует мистическая сила, никто не способен совершить преступление. Кажется, что у жителей, и правда, всё прекрасно, но Эвелин выясняет, что пять лет назад в городе было совершено убийство, детали которого тщательно скрываются. Девушка начинает собственное опасное расследование, чтобы вывести на чистую воду лицемерное божество.