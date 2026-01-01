Оповещения от Киноафиши
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марина Бауэр
Marina Bauer
Киноафиша
Персоны
Марина Бауэр
Марина Бауэр
Marina Bauer
Дата рождения
6 ноября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.4
Мир! Дружба! Жвачка!
(2020)
6.4
Выжившие 2: Беременная
(2024)
5.7
Хочу не могу!
(2023)
Фильмография Марина Бауэр
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2024
2023
2022
2020
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
6.4
Выжившие 2: Беременная
фантастика, драма
2024, Россия
5.7
Хочу не могу!
комедия, мелодрама
2023, Россия
2W5zFJURDZ2
4.7
Умная Маша
Umnaya Masha
комедия
2022, Россия
Смотреть трейлер
7.4
Мир! Дружба! Жвачка!
драма, комедия
2020, Россия
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
