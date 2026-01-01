Оповещения от Киноафиши
Марина Бауэр Marina Bauer
Киноафиша Персоны Марина Бауэр

Марина Бауэр

Marina Bauer

Дата рождения
6 ноября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Мир! Дружба! Жвачка! 7.4
Мир! Дружба! Жвачка! (2020)
Выжившие 2: Беременная 6.4
Выжившие 2: Беременная (2024)
Хочу не могу! 5.7
Хочу не могу! (2023)

Фильмография Марина Бауэр

Жанр
Год
Выжившие 2: Беременная 6.4
Выжившие 2: Беременная
фантастика, драма 2024, Россия
Хочу не могу! 5.7
Хочу не могу!
комедия, мелодрама 2023, Россия
Умная Маша 4.7
Умная Маша Umnaya Masha
комедия 2022, Россия
Мир! Дружба! Жвачка! 7.4
Мир! Дружба! Жвачка!
драма, комедия 2020, Россия
