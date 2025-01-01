Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Маркус Фишер
Награды
Награды и номинации Маркус Фишер
Markus Fischer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Маркус Фишер
Кинофестиваль в Торонто 2018
Премия "Платформа"
Номинант
Премия "Платформа"
Номинант
Он открыл глаза — а они черные: почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти
Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана
Помимо «Игры престолов» есть еще 5 проектов, связанных с сериалом: включили в список даже пародию фанатов
От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт
Сбежал в Крым, избежал тюрьмы: жизнь реального Краба после «Лихих» достойна еще одного сериала – не угомонился даже «на пенсии»
Дала по клыкам Калленам: эта драма с Суинтон отобрала у «Сумерек» почетное звание лучшей истории вампирской любви
Настоящую концовку «Белого солнца пустыни» запретили показывать в СССР — цензура решила, что это уже слишком
«Мальчик и птица» многим показался самым скучным и «пустым» аниме Миядзаки: раскопали скрытый смысл мульта и готовы доказать обратное
Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме
Данелия высмеял нас с вами: философский смысл «Кин-дза-дза!» в СССР понимать не хотели даже цензоры
Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667