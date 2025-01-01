Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак

Фильм «Девчата» вышел в 1961 году, но не потерял актуальности: вот от чего в восторге зумеры

97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»

Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова

«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится

С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)

У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе

«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным

Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+