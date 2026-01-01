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Чхве Тхэ-хван Choi Tae-hwan
Киноафиша Персоны Чхве Тхэ-хван

Чхве Тхэ-хван

Choi Tae-hwan

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Тайный роман 7.7
Тайный роман (2014)
Дневник психопата 7.5
Дневник психопата (2019)
Териус у меня за спиной 7.3
Териус у меня за спиной (2018)

Фильмография Чхве Тхэ-хван

Король земли 6.1
Король земли
комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама 2023, Южная Корея
Наша песня 7.2
Наша песня Our Song
музыка 2023, Южная Корея
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Тайный королевский инспектор и Чо И 7.1
Тайный королевский инспектор и Чо И
драма, комедия, исторический, дорама 2021, Южная Корея
Тайная жизнь моего секретаря 7.3
Тайная жизнь моего секретаря
комедия, мелодрама, дорама 2019, Южная Корея
Дневник психопата 7.5
Дневник психопата
комедия, криминал, триллер, дорама 2019, Южная Корея
Териус у меня за спиной 7.3
Териус у меня за спиной
комедия, мелодрама, мистика, дорама 2018, Южная Корея
Королева кольца 7
Королева кольца
драма, фэнтези, мелодрама, мини-сериал, дорама 2017, Южная Корея
Ученый, гуляющий по ночам
Ученый, гуляющий по ночам
боевик, фэнтези, исторический, дорама 2015, Южная Корея
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