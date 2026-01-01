Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Чхве Тхэ-хван
Choi Tae-hwan
Киноафиша
Персоны
Чхве Тхэ-хван
Чхве Тхэ-хван
Choi Tae-hwan
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Тайный роман
(2014)
7.5
Дневник психопата
(2019)
7.3
Териус у меня за спиной
(2018)
Фильмография Чхве Тхэ-хван
6.1
Король земли
комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама
2023, Южная Корея
7.2
Наша песня
Our Song
музыка
2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
7.1
Тайный королевский инспектор и Чо И
драма, комедия, исторический, дорама
2021, Южная Корея
7.3
Тайная жизнь моего секретаря
комедия, мелодрама, дорама
2019, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Дневник психопата
комедия, криминал, триллер, дорама
2019, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
Териус у меня за спиной
комедия, мелодрама, мистика, дорама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Королева кольца
драма, фэнтези, мелодрама, мини-сериал, дорама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Ученый, гуляющий по ночам
боевик, фэнтези, исторический, дорама
2015, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить