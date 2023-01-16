Пропала с экранов в одночасье: где сейчас красотка Мура из «Морских дьяволов»

Актриса Дарья Циберкина прославилась на всю страну благодаря нашумевшему сериалу «Морские дьяволы». Здесь она сыграла героиню по имени Мура и зарекомендовала себя как талантливая и перспективная артистка. Но внезапно Дарья пропала с экранов. Что же произошло со звездой сериала «Морские дьяволы»?

Циберкина воплотила образ хрупкой героини со стальным характером. Позднее она появилась в таких заметных картинах, как «Анна Каренина», «Преступление и наказание» и «Дружина». Но роль Муры по-прежнему остается ключевой в ее фильмографии. Любовная линия между этой героиней и Котом была самой захватывающей в сериале. Актеров связывала неподдельная «химия», что обеспечило кинопаре огромный зрительский успех.

Однако после «Морских дьяволов» Циберкина почти перестала сниматься. Последний фильм с ее участием вышел в 2019 году. Затем она полностью переключилась на спектакли — актриса уже много лет служит в Театре имени Ленсовета.

Свой сериальный опыт Циберкина вспоминает с благодарностью и теплотой. Ведь именно после «Морских дьяволов» она стала узнаваемой актрисой и медийной персоной. Однако в конечном итоге Дарья предпочла театр сериалам.