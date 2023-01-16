Пропала с экранов в одночасье: где сейчас красотка Мура из «Морских дьяволов»
После триумфальной роли она перестала сниматься.
Актриса Дарья Циберкина прославилась на всю страну благодаря нашумевшему сериалу «Морские дьяволы». Здесь она сыграла героиню по имени Мура и зарекомендовала себя как талантливая и перспективная артистка. Но внезапно Дарья пропала с экранов. Что же произошло со звездой сериала «Морские дьяволы»?
Циберкина воплотила образ хрупкой героини со стальным характером. Позднее она появилась в таких заметных картинах, как «Анна Каренина», «Преступление и наказание» и «Дружина». Но роль Муры по-прежнему остается ключевой в ее фильмографии. Любовная линия между этой героиней и Котом была самой захватывающей в сериале. Актеров связывала неподдельная «химия», что обеспечило кинопаре огромный зрительский успех.
Однако после «Морских дьяволов» Циберкина почти перестала сниматься. Последний фильм с ее участием вышел в 2019 году. Затем она полностью переключилась на спектакли — актриса уже много лет служит в Театре имени Ленсовета.
Свой сериальный опыт Циберкина вспоминает с благодарностью и теплотой. Ведь именно после «Морских дьяволов» она стала узнаваемой актрисой и медийной персоной. Однако в конечном итоге Дарья предпочла театр сериалам.