Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Сара Чокка
Награды
Награды и номинации Сара Чокка
Sara Ciocca
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Сара Чокка
Венецианский кинофестиваль 2023
Best New Young Actress
Победитель
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