Халлвар Витсё
Награды
Hallvar Witzø
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 2012
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Короткометражный фильм
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Балтийское море
Победитель
Балтийское море
Номинант
