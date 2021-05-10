Героини сериала «Три семьи» – простые ирландские женщины, пострадавшие из-за закона о запрете абортов в их родной стране. Тереза узнает, что ее пятнадцатилетняя дочь «залетела» от случайного парня и покупает для нее таблетку через интернет. Но за это ей грозит пятилетний тюремный срок. Врач Ханны сообщает ей, что у ее ребенка серьезные пороки развития, а беременность Рози и вовсе угрожает ее жизни. Однако ни одна из женщин не имеет права сделать аборт. Сериал основан на трех реальных историях жительниц Северной Ирландии.