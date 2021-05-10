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Постер к сериалу Три семьи
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Три семьи
Три семьи (2021 - 2021) Three Families 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 2 часа 0 минут
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О чем сериал

Героини сериала «Три семьи» – простые ирландские женщины, пострадавшие из-за закона о запрете абортов в их родной стране. Тереза узнает, что ее пятнадцатилетняя дочь «залетела» от случайного парня и покупает для нее таблетку через интернет. Но за это ей грозит пятилетний тюремный срок. Врач Ханны сообщает ей, что у ее ребенка серьезные пороки развития, а беременность Рози и вовсе угрожает ее жизни. Однако ни одна из женщин не имеет права сделать аборт. Сериал основан на трех реальных историях жительниц Северной Ирландии.

Три семьи - трейлер первого сезона
Три семьи
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Колин Морган
Колин Морган
Лола Петтикрю
Оуэн МакДоннелл
Оуэн МакДоннелл
Шинейд Кинэн
Пол Маллон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Три семьи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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