Спектакль БеспринцЫпные чтения. Опалённые СССР

БеспринцЫпные чтения. Опалённые СССР
Билеты от 3500₽
18+
Продолжительность 100 минут
О спектакле

Опалённые СССР: спектакль о судьбах поколения по пьесе А. Цыпкина

Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представляет спектакль «Опалённые СССР», рассказывающий о непростых судьбах одноклассников, родившихся в 70-х годах ХХ века. Это история о жизни поколения, выросшего на обломках СССР.

Уникальность спектакля заключается в том, что автор и режиссер представляют разные эпохи. Александру Цыпкину, создателю текста, это значит вернуть в память свою историю и историю современников. Для Григория Артамонова, режиссера спектакля, родившегося на рубеже тысячелетий, это возможность понять жизнь родителей и oвеянное романтизмом время «лихих 90-х». Спектакль становится коллаборацией жизненного опыта отцов и детей, сочетая драматические и комедийные сюжетные линии.

Александр Цыпкин делится своими чувствами о спектакле: «Для меня это самый личный спектакль, который отразил мои глубинные переживания. Мне очень понравилось, как молодые актеры играют наше особенное поколение, чьи подростковые годы пришлись на развал империи. Они донесли основную идею, которую я пытался представить в пьесе и мне безмерно приятно, что герои моих рассказов получили продолжение своих жизней». Режиссер даже «усадил меня за компьютер и не выпускал, пока я не придумал, чем закончились рассказы», — добавляет Цыпкин.

Спектакль успешно идет в Москве уже четыре года и гастролирует по стране. В нём участвуют молодые актеры — выпускники Театрального института им. Бориса Щукина и ВГИКа, которые сейчас заняты в ведущих театрах столицы, таких как Театр «Около Дома Станиславского», театр «Модерн», МХАТ им. Горького и Театр Наций.

Команда спектакля

Автор пьесы: Александр Цыпкин

Режиссер: Григорий Артамонов

Исполнители ролей

  • Григорий Артамонов
  • Евгений Волков
  • Александр Коркунов
  • Сергей Котюх
  • Игорь Михалев
  • Евгений Невар
  • Андрей Пискарев
  • Манана Тотибадзе
  • Анастасия Шукевич
Октябрь
Ноябрь
1 октября четверг
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 3500 ₽
26 ноября четверг
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 3500 ₽

