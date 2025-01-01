Menu
Aleksey Goman
Kinoafisha
Persons
Date of Birth
12 September 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
7.0
Dykhanie
(2023)
0.0
Anna i tayny proshlogo
(2022)
0.0
Imperiya: Petr I
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Drama
History
Romantic
Sci-Fi
Year
All
2024
2023
2022
All
7
Films
1
TV Shows
6
Actor
7
Odnoklassniki. Byvshih ne byvaet
Romantic
2024, Russia
Socseti
Sci-Fi, Comedy, Drama
2023, Russia
7
Dykhanie
Dykhanie
Drama
2023, Russia
Watch trailer
Anna i tayny proshlogo
Detective
2022, Russia
Imperiya: Petr I
Drama, History
2022, Russia
Anna i tayna teney
Detective
2022, Russia
Anna i tayna yadov
Detective
2022, Russia
