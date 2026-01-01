Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Миа Маккенна-Брюс
Награды
Награды и номинации Миа Маккенна-Брюс
Mia McKenna-Bruce
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Миа Маккенна-Брюс
BAFTA 2024
EE Rising Star Award
Победитель
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
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