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Постер сериала Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984
1 постер
Киноафиша Сериалы Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984

Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984 (2023 - 2023)

The Railway Men 18+
Год выпуска 2023
Страна Индия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 59 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 3 часа 56 минут

О чем сериал

После смертельной утечки газа на заводе в Бхопале отважные железнодорожники рискуют своей жизнью, чтобы спасти других перед лицом невыразимой катастрофы.
 
Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984 - трейлер первого сезона
Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дивиенду Шарма
Кэй Кэй Менон
Санни Хиндуджа
Мадхаван
Бабил Кхан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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