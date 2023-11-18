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Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984
Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984 (2023 - 2023)
The Railway Men
18+
триллер
исторический
Год выпуска
2023
Страна
Индия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
59 минут
Стрим-сервис
Netflix
Продолжительность сериала
3 часа 56 минут
О чем сериал
После смертельной утечки газа на заводе в Бхопале отважные железнодорожники рискуют своей жизнью, чтобы спасти других перед лицом невыразимой катастрофы.
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Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дивиенду Шарма
Кэй Кэй Менон
Санни Хиндуджа
Мадхаван
Бабил Кхан
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
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голосов
8.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2023,
4 эпизода
Отзывы о сериале
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