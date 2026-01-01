Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Ли Джэ-вон
Lee Jae-won
Киноафиша
Персоны
Ли Джэ-вон
Ли Джэ-вон
Lee Jae-won
Дата рождения
21 июня 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.8
Жена принца XXI века
(2026)
8.8
Слепленный город
(2025)
8.4
Королева Чхорин
(2020)
Фильмография Ли Джэ-вон
8.8
Жена принца XXI века
драма, мелодрама, дорама
2026, Южная Корея
Липкая любовь
мелодрама, драма
2026, Южная Корея
8.8
Слепленный город
драма, криминал, триллер, дорама
2025, Южная Корея
7.9
История леди Ок
драма, мелодрама, исторический, дорама
2024, Южная Корея
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7.9
Добро пожаловать в Самдалли
драма, мелодрама, мини-сериал, дорама
2023, Южная Корея
6.6
Доктор Брейн
драма, фантастика, триллер, дорама
2021, Южная Корея
7.1
Истории молодых
драма, семейный, мелодрама, дорама
2020, Южная Корея
8.4
Королева Чхорин
драма, фэнтези, исторический, дорама
2020, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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