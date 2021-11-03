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Постер к сериалу Доктор Брейн
Постер к сериалу Доктор Брейн
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Киноафиша Сериалы Доктор Брейн
Доктор Брейн (2021 - …) Dr. Brain 18+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Корейский фантастический мини-сериал «Доктор Брейн» снят по одноименному интернет-комиксу. В центре событий – научный деятель, который изучает мозг человека. Он жаждет отыскать способ получения доступа к человеческой памяти и сознанию. Спустя некоторое время привычная жизнь ученого меняется. Он теряет всех членов своей семьи после странного трагического происшествия. Герой хочет воспользоваться своей методикой, чтобы получить доступ к памяти из мозга супруги и узнать, что на самом деле произошло.

Доктор Брейн - трейлер первого сезона
Доктор Брейн
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тео Ю
Тео Ю
Мун Сон-Ген
Мун Сон-Ген
Ли Сон-гюн
Ли Сон-гюн
Со Джи-хе
Сон Сок-ку
Сон Сок-ку
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Доктор Брейн - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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