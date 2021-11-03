Корейский фантастический мини-сериал «Доктор Брейн» снят по одноименному интернет-комиксу. В центре событий – научный деятель, который изучает мозг человека. Он жаждет отыскать способ получения доступа к человеческой памяти и сознанию. Спустя некоторое время привычная жизнь ученого меняется. Он теряет всех членов своей семьи после странного трагического происшествия. Герой хочет воспользоваться своей методикой, чтобы получить доступ к памяти из мозга супруги и узнать, что на самом деле произошло.