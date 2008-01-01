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Николас Кроветти
Nicholas Crovetti
Киноафиша
Персоны
Николас Кроветти
Николас Кроветти
Nicholas Crovetti
Дата рождения
1 января 2008
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Жребий
(2024)
6.4
Пацан против всех
(2023)
6.1
Мы койоты
(2018)
Фильмография Николаса Кроветти
6.9
Жребий
Salem's Lot
ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
6.4
Пацан против всех
Boy Kills World
боевик
2023, США / Германия / ЮАР
Смотреть трейлер
5.4
Ада Твист, ученый
комедия, детский
2021, США
6.1
Мы койоты
We the Coyotes
драма
2018, Франция / США
Смотреть трейлер
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Новости о Николасе Кроветти
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