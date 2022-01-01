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Джефф Уорд
Джефф Уорд
Jeff Ward
О персоне
Фильмография
Джефф Уорд
Jeff Ward
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Дата рождения
30 декабря 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
175 см
Биография Джеффа Уорда
Родился 30 декабря 1986 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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