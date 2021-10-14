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Брайан Фолк-Вейсс
Брайан Фолк-Вейсс
Brian Volk-Weiss
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Брайан Фолк-Вейсс
Brian Volk-Weiss
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Дата рождения
28 мая 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Биография Брайана Фолк-Вейсса
Родился 28 мая 1976 года. Куинс, Нью-Йорк, США.
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Новости о персоне
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Вышел трейлер документального фильма, приуроченного к 55-летию франшизы «Звездный путь»
В создании ленты приняли участие разные поколения актеров и членов съемочной группы, работавшие над проектами франшизы.
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14 октября 2021 15:59
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