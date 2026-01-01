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Martín Peralta Martín Peralta
Kinoafisha Persons Martín Peralta

Martín Peralta

Martín Peralta

Actor type
Dramatic actor, Action hero, Thriller hero

Popular Films

Somos. 7.0
Somos. (2021)
Man on Fire 0.0
Man on Fire (2026)

Filmography

Man on Fire
Man on Fire
Drama, Action, Thriller 2026, USA
Somos. 7
Somos.
Drama, Crime, 2021, Mexico
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