Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Martín Peralta
Martín Peralta
Kinoafisha
Persons
Martín Peralta
Martín Peralta
Martín Peralta
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
Thriller hero
Popular Films
7.0
Somos.
(2021)
0.0
Man on Fire
(2026)
Filmography
Man on Fire
Drama, Action, Thriller
2026, USA
7
Somos.
Drama, Crime,
2021, Mexico
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree