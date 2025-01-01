Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети

В Турции был свой «Бумажный дом» со звездой «Великолепного века»: с хитом от Netflix ничего общего

Торин, Фили и Кили погибли, но что стало с остальными гномами? Только в книгах Толкина можно узнать их судьбу

Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет

Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы

Как Шурик в «Иване Васильевиче» моментально нашел общий язык с царем? Ответ «спрятали» в «Операции “Ы”» – внимание на книгу героя

Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя

Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж

Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем

В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона