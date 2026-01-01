Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Васан Бала
Награды
Награды и номинации Васана Балы
Vasan Bala
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Фильмография
Награды
Награды и номинации Васана Балы
Каннский кинофестиваль 2012
Золотая камера
Номинант
Главный приз Недели критики
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2018
Полуночное безумие
Победитель
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