Эндрю Кисино

Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости

Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость

Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»

Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)

До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»

Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет

Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры

В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем