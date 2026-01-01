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Фильмография
Эндрю Кисино
Andrew Kishino
Киноафиша
Персоны
Эндрю Кисино
Эндрю Кисино
Andrew Kishino
Дата рождения
20 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Фантастический герой
Биография Эндрю Кисино
Родился 20 марта 1970 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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(2008)
Фильмография Эндрю Кисино
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2026, США
Звездные войны: Видения представляют — Девятый джедай
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2026, Япония
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аниме , фэнтези, боевик
2024, Япония
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Мир Юрского периода: Теория хаоса
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2024, США
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Боевой отряд «Полный провал»
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Looney Tunes: Космическое вторжение
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie
приключения, анимация, комедия
2024, США
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Рецензия
7.7
Звездные войны: Бракованная партия
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2021, США
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