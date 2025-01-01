Меню
Беатрис Гранно
Награды
Награды и номинации Беатрис Гранно
Beatrice Grannò
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Беатрис Гранно
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший экранный дуэт
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
