О персоне
Фильмография
Кэролайн Адэйр
Carolyn Adair
Киноафиша
Персоны
Кэролайн Адэйр
Кэролайн Адэйр
Carolyn Adair
Популярные фильмы
6.9
Еретик
(2024)
6.1
Он и она
(2024)
0.0
Школьные духи
(2023)
Фильмография Кэролайн Адэйр
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2021
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актриса
5
Убийца со счастливым лицом
драма, триллер
2025, США
6.9
Еретик
Heretic
ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Он и она
His & Hers
комедия, мелодрама
2024, Канада
Школьные духи
драма, фэнтези
2023, США
Кунг-фу
драма, боевик, приключения
2021, США
