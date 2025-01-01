Меню
Персоны
Тома Венсан
Награды
Награды и номинации Тома Венсан
Thomas Vincent
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тома Венсан
Каннский кинофестиваль 2004
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Best Director: Fiction
Номинант
Берлинале 1999
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
