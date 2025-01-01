Menu
Thomas Vincent
Awards and nominations of Thomas Vincent
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
C.I.C.A.E. Award
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Best Director: Fiction
Nominee
Berlin International Film Festival 1999 Berlin International Film Festival 1999
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
