Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джерард Батлер участвует в гонке на выживание в дублированном трейлере боевика «Беглец»

Джерард Батлер участвует в гонке на выживание в дублированном трейлере боевика «Беглец»

28 февраля 2023 16:58
Джерард Батлер участвует в гонке на выживание в дублированном трейлере боевика «Беглец»

Новый фильм от автора «Преступника» и «Гренландии» выйдет в российский прокат в конце мая.

В сети появилась дублированная версия трейлера военного боевика «Беглец». Центральные роли в фильме исполнили Джерард Батлер («Крушение»), Бахадор Фолади («Тегеран»), Оливия-Мэй Баррет («Человек, который упал на Землю»), Нина Туссен-Вайт («Доктор Кто») и Ребекка Калдер («Гнев человеческий»).

Картина повествует об оперативнике ЦРУ Томе Харрисе (Батлер). Однажды командование поручают ему подорвать иранский атомный комплекс, чтобы остановить местную ядерную программу. Во время выполнения миссии личность героя оказывается раскрыта. Из-за этого ему вместе с товарищем по заданию приходится совершить опасную поездку в 650 км до Кандагара, где их смогут подобрать союзные войска. Пока Харрис отчаянно держится за свой единственный шанс на спасение, на его след выходят лучшие наемники мира и элитный спецназ противника.

Постановщиком выступил Рик Роман Во, снявший такие известные фильмы, как «Стукач» с Дуэйном Джонсоном и «Преступник» с Стивеном Дорффом. Ранее он уже работал с Батлером над лентами «Падение ангела» и «Гренландия».

«Беглец» выйдет в российский прокат 25 мая 2023 года.

Фото: Hopper Stone
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Читать далее 23 февраля 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Читать далее 22 февраля 2023
Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Читать далее 21 февраля 2023
Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Читать далее 22 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Читать далее 22 февраля 2023
Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Читать далее 26 февраля 2023
Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Читать далее 27 февраля 2023
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Читать далее 21 февраля 2023
«Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса «Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса Читать далее 23 февраля 2023
Related video