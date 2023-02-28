Джерард Батлер участвует в гонке на выживание в дублированном трейлере боевика «Беглец»

Новый фильм от автора «Преступника» и «Гренландии» выйдет в российский прокат в конце мая.

В сети появилась дублированная версия трейлера военного боевика «Беглец». Центральные роли в фильме исполнили Джерард Батлер («Крушение»), Бахадор Фолади («Тегеран»), Оливия-Мэй Баррет («Человек, который упал на Землю»), Нина Туссен-Вайт («Доктор Кто») и Ребекка Калдер («Гнев человеческий»).

Картина повествует об оперативнике ЦРУ Томе Харрисе (Батлер). Однажды командование поручают ему подорвать иранский атомный комплекс, чтобы остановить местную ядерную программу. Во время выполнения миссии личность героя оказывается раскрыта. Из-за этого ему вместе с товарищем по заданию приходится совершить опасную поездку в 650 км до Кандагара, где их смогут подобрать союзные войска. Пока Харрис отчаянно держится за свой единственный шанс на спасение, на его след выходят лучшие наемники мира и элитный спецназ противника.

Постановщиком выступил Рик Роман Во, снявший такие известные фильмы, как «Стукач» с Дуэйном Джонсоном и «Преступник» с Стивеном Дорффом. Ранее он уже работал с Батлером над лентами «Падение ангела» и «Гренландия».

«Беглец» выйдет в российский прокат 25 мая 2023 года.