Пак Хэ-су
Награды
Награды и номинации Пак Хэ-су
Park Hae-soo
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Пак Хэ-су
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
