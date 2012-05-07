В центре событий сериала «Военная разведка: Первый удар» оказываются советские агенты, которым предстоит разрушить планы фашистских оккупантов, проникнув в лагерь неприятеля. Немцы вольготно передвигаются по оккупированным территориям СССР. Сперва главные герои должны отвоевать из плена научную интеллигенцию и их семьи. Практически невыполнимым заданием оказывается уничтожение стратегического завода на захваченной нацистами земле. Особой осторожности требует миссия по возвращению советского резидента…