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Постер сериала Военная разведка: Первый удар
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Киноафиша Сериалы Военная разведка: Первый удар

Военная разведка: Первый удар (2012 - 2012)

Voennaya razvedka: Pervyj udar 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

В центре событий сериала «Военная разведка: Первый удар» оказываются советские агенты, которым предстоит разрушить планы фашистских оккупантов, проникнув в лагерь неприятеля. Немцы вольготно передвигаются по оккупированным территориям СССР. Сперва главные герои должны отвоевать из плена научную интеллигенцию и их семьи. Практически невыполнимым заданием оказывается уничтожение стратегического завода на захваченной нацистами земле. Особой осторожности требует миссия по возвращению советского резидента…

В ролях
В ролях
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Филипп Азаров
Филипп Азаров
Степан Бекетов
Степан Бекетов
Олег Малышев
Линда Лазарева
Линда Лазарева
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6 IMDb
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Сезоны
Военная разведка: Первый удар - Сезон 1 Сезон 1
2012, 8 эпизодов
 
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