Аграфена Петровская

«Попали в десятку»: Добронравов проговорился, что ждёт зрителей в 3 сезоне «Инспектора Гаврилова» — съемки завершены

За 3 недели его смотрели 46 000 000 часов: детективный сериал «Во всём виновата она» установил рекорд старта на Peacock и залетел в топ-5 США

«Страхов великолепен! Антон стал увереннее»: второй сезон «Золотого дна» зрители считают сильнее первого — и во многом из-за отличных актёров

«Вынесло в 60-е за одну серию»: фильм с Безруковым про Высоцкого стал всероссийским хитом – но сериал про барда пропустили многие

То не может поднять, то швыряет как фрисби: Стив Роджерс неожиданно стал «достоин» молота Тора в «Финале» — как же так вышло

«С сыром и огурчиком»: как готовят чай в «Три кота» вы уже знаете, а вот к нему «крутой» бутерброд – Компот сделал за пару секунд

«Маша пошла по рукам»: список претензий к «Тайнам следствия 25» раздувается с каждой серией – и хуже всего отсутствие детектива

Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»

Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году

В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость