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Киноафиша Сериалы Дуэль королев

Дуэль королев (2022 - 2022)

Duel korolev 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 28 минут

О чем сериал

После таинственного исчезновения адвоката Максима Куратова к журналистам обращается Ксения Макеева. Она заявляет, что адвокат убит и указывает местонахождение его тела. Полиция находит труп, и Ксения становится главной подозреваемой. Однако у неё неопровержимое алиби: в момент убийства она совершала другое преступление, и тому есть несколько свидетелей. Откуда тогда у неё информация об убийстве? Ксения ничего не скажет полиции, она готова общаться только с вдовой Куратова. Шаг за шагом она ведёт Александру в прошлое погибшего мужа, давая подсказки и направляя её в поисках убийцы. Что за игру затеяла Ксения, и как её жизнь связана с оборвавшейся жизнью Максима?

В ролях
В ролях
Марина Доможирова
Марина Доможирова
Антонина Дивина
Антонина Дивина
Олег Тарасов
Артём Сухоруков
Михаил Гудошников
Владимир Курцеба
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Дуэль королев - Сезон 1 Сезон 1
2022, 2 эпизода
 
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