После таинственного исчезновения адвоката Максима Куратова к журналистам обращается Ксения Макеева. Она заявляет, что адвокат убит и указывает местонахождение его тела. Полиция находит труп, и Ксения становится главной подозреваемой. Однако у неё неопровержимое алиби: в момент убийства она совершала другое преступление, и тому есть несколько свидетелей. Откуда тогда у неё информация об убийстве? Ксения ничего не скажет полиции, она готова общаться только с вдовой Куратова. Шаг за шагом она ведёт Александру в прошлое погибшего мужа, давая подсказки и направляя её в поисках убийцы. Что за игру затеяла Ксения, и как её жизнь связана с оборвавшейся жизнью Максима?