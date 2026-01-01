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Ксения Непотребная Kseniya Nepotrebnaya
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Ксения Непотребная

Kseniya Nepotrebnaya

Дата рождения
26 марта 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Саров, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Граница Миров 7.6
Граница Миров (2025)
Озабоченные, или Любовь зла 6.6
Озабоченные, или Любовь зла (2015)
Не говорите мне о нем 5.4
Не говорите мне о нем (2016)

Фильмография Ксения Непотребная

Прозрение
Прозрение
мелодрама, драма 2026, Россия
Ее тайна
Ее тайна
мелодрама, драма 2026, Россия
Граница Миров 7.6
Граница Миров
комедия, фантастика 2025, Россия
Почувствуй мою боль
Почувствуй мою боль
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Солнце за облаками
Солнце за облаками
драма, мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Хочу тебе верить
Хочу тебе верить
мелодрама 2022, Украина
Возвращение
Возвращение
драма, мелодрама, мини-сериал 2020, Россия
Не говорите мне о нем 5.4
Не говорите мне о нем
мелодрама 2016, Россия
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