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Ксения Непотребная
Kseniya Nepotrebnaya
Киноафиша
Персоны
Ксения Непотребная
Ксения Непотребная
Kseniya Nepotrebnaya
Дата рождения
26 марта 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Саров, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Граница Миров
(2025)
6.6
Озабоченные, или Любовь зла
(2015)
5.4
Не говорите мне о нем
(2016)
Фильмография Ксения Непотребная
Прозрение
мелодрама, драма
2026, Россия
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Ее тайна
мелодрама, драма
2026, Россия
Реклама 18+
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Граница Миров
комедия, фантастика
2025, Россия
Почувствуй мою боль
мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
Реклама 18+
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Солнце за облаками
драма, мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Хочу тебе верить
мелодрама
2022, Украина
Возвращение
драма, мелодрама, мини-сериал
2020, Россия
5.4
Не говорите мне о нем
мелодрама
2016, Россия
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