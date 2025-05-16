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Постер сериала Почувствуй мою боль
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Киноафиша Сериалы Почувствуй мою боль

Почувствуй мою боль (2025 - 2025)

Pochuvstvuj moyu bol 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Алена работает школьным учителем. Она смогла выстроить хорошие отношения с учениками, но один из них – сын чиновницы из администрации города, пользуясь положением матери, отказывается выполнять задания. Конфликт с мальчиком привел к ее увольнению из школы. В попытке начать новую жизнь Алена уезжает в большой город. Она получает предложение работы личным помощником бизнесмена Сергея. Со временем они сближаются. Алена выходит за Сергея и рожает ему дочь. Но на их пути к счастью встает его бывшая любовница, которая способна раскрыть все тайны бизнесмена, используя его жену и дочь…

В ролях
В ролях
Ирина Нарбекова
Ирина Нарбекова
Ксения Непотребная
Евгения Вайс
Алёна Сидорова
Ольга Доронина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Почувствуй мою боль - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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