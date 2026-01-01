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Скоро в прокате «Надежда»
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Ивано Де Маттео
Награды
Награды и номинации Ивано Де Маттео
Ivano De Matteo
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ивано Де Маттео
Венецианский кинофестиваль 2014
Label Europa Cinemas
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
Победитель
Cinecibo Award
Победитель
Venice Days Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Лучший фильм
Номинант
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