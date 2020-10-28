Ирина Лукина появилась на свет 10 марта 1994 года. О детстве актрисы и ее родителях сведений нет. Известно, что в ранние годы Ира профессионально занималась плаванием, стала обладательницей первого взрослого разряда, но позже ее увлекло творчество, в результате чего будущая актриса оставила мысли о спортивной карьере и сменила деятельность.

Получив аттестат зрелости, Ира стала студенткой театрального вуза имени Михаила Щепкина. В «Щепке» девушка впервые вышла на сцену, сыграв в ряде студенческих постановок. Лукина получила красный диплом, о чем с гордостью рассказала своим поклонникам в социальных сетях, которые девушка активно ведет.

Вскоре Ирина вошла в состав Театра «Модерн» и за годы работы в нем сыграла в большинстве культовых постановок. А кинодебютом актрисы стал многосерийный проект «Ласточка», который шел по телеканалу «Россия 1», где она сыграла дочь одного из главных героев.

Летом 2020 года Ира связала себя узами брака со своим коллегой по цеху, актером Александром Касамарой, с которым встречалась около пяти лет. Пара часто радует фанатов романическими фотоснимками в социальных сетях.