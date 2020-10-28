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Ирина Лукина

Ирина Лукина
Ирина Лукина
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Дата рождения
10 марта 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рыбы
Рост
165 см
Биография Ирины Лукиной

Ирина Лукина появилась на свет 10 марта 1994 года. О детстве актрисы и ее родителях сведений нет. Известно, что в ранние годы Ира профессионально занималась плаванием, стала обладательницей первого взрослого разряда, но позже ее увлекло творчество, в результате чего будущая актриса оставила мысли о спортивной карьере и сменила деятельность.  

Получив аттестат зрелости, Ира стала студенткой театрального вуза имени Михаила Щепкина. В «Щепке» девушка впервые вышла на сцену, сыграв в ряде студенческих постановок. Лукина получила красный диплом, о чем с гордостью рассказала своим поклонникам в социальных сетях, которые девушка активно ведет. 

Вскоре Ирина вошла в состав Театра «Модерн» и за годы работы в нем сыграла в большинстве культовых постановок. А кинодебютом актрисы стал многосерийный проект «Ласточка», который шел по телеканалу «Россия 1», где она сыграла дочь одного из главных героев.

Летом 2020 года Ира связала себя узами брака со своим коллегой по цеху, актером Александром Касамарой, с которым встречалась около пяти лет. Пара часто радует фанатов романическими фотоснимками в социальных сетях.

Интересные факты о Ирине Лукиной
  • В 2019 году Ирина сыграла на сцене Наташу Ростову из «Войны и мира». По словам актрисы, ей пришлась по душе эта роль, поскольку ее персонаж в течение всего спектакля постоянно сталкивается с проблемой выбора. Каждый раз, совершая его, Ростова взрослеет;
  • Молодая актриса любит танцы в стилях модерн и хип-хоп, также владеет народной хореографией. Помимо этого, у нее отличный вокал;
  • Ирина пишет стихотворения;
  • У Лукиной есть пес по кличке Сэм породы лабрадор;
  • В отпуске актриса любит посещать интересные места. Ирина уже побывала в Турции, Грузии и во многих европейских странах.
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28 октября 2020 16:59
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