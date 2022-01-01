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Александр Солдаткин

Александр Солдаткин
Александр Солдаткин
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Дата рождения
13 февраля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Куйбышев (Самара), СССР (Россия)
Рост
185 см
Биография Александра Солдаткина

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