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Александр Солдаткин
Александр Солдаткин
О персоне
Фильмография
Александр Солдаткин
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Дата рождения
13 февраля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Куйбышев (Самара), СССР (Россия)
Рост
185 см
Биография Александра Солдаткина
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