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Фильмография
Алекс Лэ
Aleks Le
Киноафиша
Персоны
Алекс Лэ
Алекс Лэ
Aleks Le
Дата рождения
12 марта 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Популярные фильмы
9.8
Поднятие уровня в одиночку
(2024)
9.1
Магия и мускулы
(2023)
7.5
Нэчжа
(2019)
Фильмография Алекс Лэ
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детский
Комедия
Приключения
Семейный
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2022
2021
2019
Все
7
Фильмы
3
Сериалы
4
Актер
7
9.8
Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези
2024, Япония/Южная Корея
Секретный уровень
фантастика, боевик, триллер
2024, США
9.1
Магия и мускулы
аниме , боевик, комедия
2023, Япония
Кролик-самурай: хроники Усаги
комедия, детский
2022, США
6.1
Лунные приключения
Moonbound
анимация, семейный
2021, Германия / Австрия
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7.4
Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе
Miraculous World: Shanghai, The Legend of Ladydragon
боевик, приключения, анимация
2021, Бразилия / Канада / Китай / Франция / Южная Корея
7.5
Нэчжа
Nezha: Mo tong jiang shi
боевик, приключения, анимация
2019, Китай
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