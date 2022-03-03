«Лунные приключения»: Рецензия Киноафиши

«Лунные приключения» режиссера Али Самади Ахади — третий по счету фильм по мотивам популярной немецкой сказки, придуманной Гердтом фон Бассевицем в 1915 году. Книгу «Путешествие маленького Питера на Луну» впервые экранизировал Герхард Ф. Геринг в 1959. Примерно через 30 лет после этого Вольфганг Уркс сделал анимационную адаптацию на английском языке, а теперь на экраны выходит новая версия этой фантастической истории.

Два юных школьника, смелая Энн и ее старший брат Питер, — дети погибшего астронавта, который всегда хотел ступить на Луну. Параллельно с этим зритель узнает историю майского жука с говорящим именем Мистер Зумземан (Herr Summsemann — в переводе с немецкого жужжащий), у которого на Луне есть свои дела. Согласно пророчеству, помочь ему способны лишь умные и любящие живой мир люди. Оказавшись среди звезд, Питер и Энн (те самые юные гуманисты) должны пуститься в приключения с новыми друзьями на пути к желанному ночному светилу.

Во времена, когда искушенный зритель привык к мультфильмам от американской киностудии Pixar со взрослыми шутками и осознанным содержанием, семейное кино и впрямь стало интересовать не только детей, но и взрослых. «Лунные приключения» — небольшая культурная передышка, напоминающая о том, что дети есть дети со своей любовью к сказкам на ночь, увлекательным странствиям, мечтам о космосе и волшебному миру фантазий. И результат работы германо-австрийского альянса, как глоток свежего воздуха, больше развлекает, чем поучает. Насыщенные краски, авантюрные приключения и детально проработанный мир грез впечатлит маленького зрителя, но, пожалуй, не удивит взрослого.

Лунные приключения

Вместе с тем в мультфильме есть немало воспитательных приемов, тщательно завернутых в фантик захватывающего повествования с забавными существами. В красивой сновидческой оболочке содержится сразу несколько мудростей о самом важном. Это теплые отношения между людьми и взаимовыручка в семье, вера в свои силы, помощь ближним, личная ответственность за весь живой мир, антивоенные идеи и даже ненавязчивый намек на вред «веселящих зелий».

Простенькое, на первый взгляд, фэнтези богато ярким культурным фоном североевропейской мифологии и аллюзиями на образы из мировой анимации, игрового кино и художественной литературы. Песочный человек, с которым Питер знакомится на пути к Луне, — фольклорный персонаж западноевропейской традиции, который по легенде следит за снами детишек и усыпляет их с помощью волшебного песка. В отличие от пугающего образа Песочного человека Э. Т. А. Гофмана, герой «Лунных приключений» — смешной старичок-засоня, которому отдают лучшие шутки фильма. Летающая колесница, общее место многих древних мифов, преобразилась в модную иномарку для участия в гонке за право отужинать с королевой Луной. Поездка на гигантских белых медведях визуально схожа с кадрами из «Золотого компаса» Криса Вайца, снятого по сказке Филипа Пулмана «Северное сияние». Мистер Зумземан напоминает конструкт существа, собранного из анимации Pixar «Приключения Флика», «Превращения» Франца Кафки и «Жизни насекомых» Виктора Пелевина. А большой и страшный Лунный Человек — практически брат-близнец Таноса из вселенной «Мстителей».

Мир космический и земной вплетаются друг в друга уже в начале фильма. В обычной жизни Питер страдает от переезда, столкновения со школьными хулиганами и соседства в комнате с надоедливой младшей сестрой. Болтливой Энн, кажется, все равно, где доставать брата, ведь она вечно живет в фантастическом мире с необычными созданиями. Она с удовольствием отправляется в лунный трип с Мистером Зумземаном ради приключений. А брату ничего не остается, как последовать за ней, чтобы спасти сестру от возможных опасностей.

Лунные приключения

Оказывается, что даже в этом мире не все так гладко. Лунный человек вершит злодеяния, пока миром правит капризная королева. Из-за ее весьма безответственного подхода к магии иногда случаются неприятности. Становится ясно: самые могущественные из нас часто не понимают смысла своих действий. Обнадеживает то, что можно все исправить. Но героям нельзя все время пребывать в сладких грезах. Теперь пора учиться приспосабливаться к земному миру, не забывая космических уроков жизни.

Нарратив фильма организован наподобие компьютерной игры для детей, в которой есть волшебные помощники и атрибуты. Новый эпизод (как, например, сумасшедшая гонка Духов природы) — очередной уровень, который требуется пройти для достижения главной цели. Причем у каждого из героев она своя. И в конечном итоге важнее всего успеть вернуться домой до рассвета.

Странные космические миры с потрясающими визуальными эффектами и звуком пробуждают безграничное детское воображение. А вера в самые невероятные фантазии наполняет добротой и высвобождает ребенка в каждом из нас. Осталось только забраться под одеяло и дождаться золотой пыльцы Песочного человека, чтобы погрузиться в мир мерцающих галактических фантазий.