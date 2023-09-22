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Киноафиша Новости Настасья Самбурская руководит гипермаркетом в трейлере комедийного сериала «Галя, у нас отмена!»

Настасья Самбурская руководит гипермаркетом в трейлере комедийного сериала «Галя, у нас отмена!»

22 сентября 2023 10:23
Настасья Самбурская руководит гипермаркетом в трейлере комедийного сериала «Галя, у нас отмена!»

Сериал от создателей «Кухни» и «Чебурашки».

Телеканал СТС выпустил трейлер своего нового развлекательного шоу «Галя, у нас отмена!», повествующего о насыщенной жизни работников гипермаркета. В ролике обрисована завязка сериала.

По сюжету, подвыпивший директор гипермаркета в исполнении Максима Лагашкина по секрету сообщает молодому бармену Филу (Артем Кошман), где находится бутылка акционной воды, под крышечкой которой скрывается приз — дорогостоящий автомобиль. Чтобы добраться до заветной бутылки, парень тут же устраивается на работу в тот самый гипермаркет, однако терпит неудачу. Он не только упускает приз, но также становится виновником большого беспорядка в торговом зале. Чтобы избежать законного наказания и компенсировать нанесенный ущерб, разоблаченный Фил остается работать в этом месте и вливается в местный колоритный коллектив. В него входят заместитель директора (Настасья Самбурская), заведующая складом (Ксения Корнева), грузчик (Алексей Кривеня) и другие.

Сериал будет состоять из 21 эпизода, премьера состоится 9 октября в 19:00.

Создатели обещают погрузить зрителей в богатую на забавные события вселенную гипермаркета. Примечательно, что сериал снимался в том же павильоне, где в свое время проходило производство «Кухни». На площадке был воспроизведен торговый зал площадью 800 кв. м, а также всевозможные служебные помещения.

Фото: СТС
Елена Королева
Елена Королева
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