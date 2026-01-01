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Julian Swiezewski
Julian Swiezewski
Kinoafisha
Persons
Julian Swiezewski
Julian Swiezewski
Julian Swiezewski
Date of Birth
4 June 1991
Age
35 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.8
Sweat
(2020)
6.4
Brat
(2025)
6.4
Kingdom
(2025)
Filmography
6.4
Brat
Brat
Drama
2025, Poland / Czechia
Watch trailer
6.4
Kingdom
Krolestwo
2025, Poland
6.4
Biala odwaga
Biala odwaga
Drama, War
2024, Poland
6.8
Sweat
Sweat
Drama
2020, Poland / Sweden
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