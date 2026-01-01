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Julian Swiezewski
Julian Swiezewski Julian Swiezewski
Kinoafisha Persons Julian Swiezewski

Julian Swiezewski

Julian Swiezewski

Date of Birth
4 June 1991
Age
35 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Sweat 6.8
Sweat (2020)
Brat 6.4
Brat (2025)
Kingdom 6.4
Kingdom (2025)

Filmography

Brat 6.4
Brat Brat
Drama 2025, Poland / Czechia
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Kingdom 6.4
Kingdom Krolestwo
2025, Poland
Biala odwaga 6.4
Biala odwaga Biala odwaga
Drama, War 2024, Poland
Sweat 6.8
Sweat Sweat
Drama 2020, Poland / Sweden
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