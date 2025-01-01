Меню
Ншути Гатва
Награды
Награды и номинации Ншути Гатвы
Ncuti Gatwa
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ншути Гатвы
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший комедийный актёр
Номинант
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2020
Лучший комедийный актёр
Номинант
Лучший комедийный актёр
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Прорыв года
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
