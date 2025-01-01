Меню
О персоне
Фильмография
Аи Какума
Ai Kakuma
Аи Какума
Ai Kakuma
Дата рождения
9 сентября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Фукуока, Япония
Популярные фильмы
7.3
Сердце хочет кричать
(2015)
0.0
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту
(2020)
0.0
Синий оркестр
(2023)
Фильмография Аи Какума
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Музыка
Приключения
Семейный
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2018
2017
2015
2014
Все
18
Фильмы
1
Сериалы
17
Актриса
18
Адский учитель Нубэ
аниме , ужасы, боевик
2025, Япония
Я делаю все возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире
фэнтези, аниме
2024, Япония
Выходные господина Злодея
комедия, аниме
2024, Япония
Взрывной храбрец Брейверн
боевик, аниме , фантастика
2024, Япония
Синий оркестр
аниме , музыка, драма
2023, Япония
Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде
комедия, аниме , мелодрама
2023, Япония
Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит
аниме , комедия
2023, Япония
Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
драма, боевик, фантастика, аниме
2022, Китай/Япония
Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
приключения, аниме , фэнтези, мелодрама
2021, Япония
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2020, Япония
Повар небесной гостиницы
аниме , фэнтези
2018, Япония
Кафе из другого мира
комедия, аниме , фэнтези
2017, Япония
Рыцари и магия
приключения, аниме , фэнтези
2017, Япония
Герои шести цветов
приключения, аниме , фэнтези
2015, Япония
Боевая академия города Астериск
комедия, боевик, аниме , фэнтези
2015, Япония
7.3
Сердце хочет кричать
Kokoro ga sakebitagatterunda.
анимация, драма, семейный
2015, Япония
Альдноа.Зеро
боевик, приключения, аниме , фантастика
2014, Япония
Великолепный парк Амаги
драма, комедия, аниме , фэнтези
2014, Япония
