Аи Какума Ai Kakuma
Киноафиша Персоны Аи Какума

Аи Какума

Ai Kakuma

Дата рождения
9 сентября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Фукуока, Япония

Популярные фильмы

Сердце хочет кричать 7.3
Сердце хочет кричать (2015)
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту 0.0
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту (2020)
Синий оркестр 0.0
Синий оркестр (2023)

Фильмография Аи Какума

Жанр
Год
Все 18 Фильмы 1 Сериалы 17 Актриса 18
Адский учитель Нубэ
Адский учитель Нубэ
аниме , ужасы, боевик 2025, Япония
Я делаю все возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире
Я делаю все возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире
фэнтези, аниме 2024, Япония
Выходные господина Злодея
Выходные господина Злодея
комедия, аниме 2024, Япония
Взрывной храбрец Брейверн
Взрывной храбрец Брейверн
боевик, аниме , фантастика 2024, Япония
Синий оркестр
Синий оркестр
аниме , музыка, драма 2023, Япония
Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде
Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде
комедия, аниме , мелодрама 2023, Япония
Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит
Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит
аниме , комедия 2023, Япония
Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
драма, боевик, фантастика, аниме 2022, Китай/Япония
Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
приключения, аниме , фэнтези, мелодрама 2021, Япония
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2020, Япония
Повар небесной гостиницы
Повар небесной гостиницы
аниме , фэнтези 2018, Япония
Кафе из другого мира
Кафе из другого мира
комедия, аниме , фэнтези 2017, Япония
Рыцари и магия
Рыцари и магия
приключения, аниме , фэнтези 2017, Япония
Герои шести цветов
Герои шести цветов
приключения, аниме , фэнтези 2015, Япония
Боевая академия города Астериск
Боевая академия города Астериск
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2015, Япония
Сердце хочет кричать 7.3
Сердце хочет кричать Kokoro ga sakebitagatterunda.
анимация, драма, семейный 2015, Япония
Альдноа.Зеро
Альдноа.Зеро
боевик, приключения, аниме , фантастика 2014, Япония
Великолепный парк Амаги
Великолепный парк Амаги
драма, комедия, аниме , фэнтези 2014, Япония
