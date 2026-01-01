Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Награды и номинации Паапа Эссьеду
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
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