Сози Бэйкон
Награды
Награды и номинации Сози Бэйкон
Sosie Bacon
О персоне
Фильмография
Награды
Золотой глобус 2014
Miss Golden Globe
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023
Самый пугающий момент
Номинант
