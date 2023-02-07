В Сендае, городе жарких летних дней и дождливых ночей, обычной жизнью живёт старшеклассник Дай Миямото. Как и другие школьники, он занимается клубной деятельностью (входит в баскетбольную команду) и подрабатывает. И хотя его будни заняты под завязку, он всё равно чувствует, что ему чего-то не хватает. Совершенно случайно он оказывается на джазовом концерте, который покоряет и захватывает его. Вдохновившись выступлением, юноша даёт себе клятву, что станет лучшим джазменом в мире! Дождь или солнце, день или ночь — Дай продолжает практиковать игру на саксофоне и безоглядно идёт к своей цели!
|31 августа 2023
|Гонконг
|IIA
|8 марта 2024
|Испания
|21 марта 2024
|Нидерланды
|6
|25 января 2024
|Таиланд
|G
|9 июня 2023
|Тайвань
|6 марта 2024
|Франция
|18 октября 2023
|Южная Корея
|12
|17 февраля 2023
|Япония
|G