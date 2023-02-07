Меню
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.8
4 постера
Киноафиша Фильмы Синий гигант

Синий гигант

Blue Giant 18+
О фильме

В Сендае, городе жарких летних дней и дождливых ночей, обычной жизнью живёт старшеклассник Дай Миямото. Как и другие школьники, он занимается клубной деятельностью (входит в баскетбольную команду) и подрабатывает. И хотя его будни заняты под завязку, он всё равно чувствует, что ему чего-то не хватает. Совершенно случайно он оказывается на джазовом концерте, который покоряет и захватывает его. Вдохновившись выступлением, юноша даёт себе клятву, что станет лучшим джазменом в мире! Дождь или солнце, день или ночь — Дай продолжает практиковать игру на саксофоне и безоглядно идёт к своей цели!

Синий гигант - trailer
Синий гигант  trailer
Страна Япония
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 октября 2023
Премьера в мире 7 февраля 2023
Дата выхода
31 августа 2023 Гонконг IIA
8 марта 2024 Испания
21 марта 2024 Нидерланды 6
25 января 2024 Таиланд G
9 июня 2023 Тайвань
6 марта 2024 Франция
18 октября 2023 Южная Корея 12
17 февраля 2023 Япония G
Сборы в мире $6 934 632
Производство Nova Media, Nut
Другие названия
Blue Giant, BLUE GIANT 藍色巨星, Голубой гигант, ブルージャイアント, 藍色巨星
Режиссер
Юдзуру Татикава
Юдзуру Татикава
В ролях
Юки Ямада
Юки Ямада
Окаяма Амане
Окаяма Амане
Сётаро Мамия
Сётаро Мамия
Мика Дои
Мика Дои
Дзюнъя Абэ
Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Синий гигант - trailer
Синий гигант Trailer
Кадры из мультфильма
