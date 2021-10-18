Джек Бэннон – британский актер, родился 24 марта 1991 года в городке Норвич в 160 км от Лондона. После окончания старшей школы несколько лет посещал актерские курсы в местном театре.

Свою первую роль получил в 13 лет в сериале «Игра теней». Никто тогда и не предполагал, что это событие станет знаковым для юного Джека. Прошло почти 10 лет, прежде чем ему начали давать роли в кино. В 2014 году, после переезда в Лондон, ему достается небольшой эпизод в фильме «Игра в имитацию», где он работает на одной площадке с Бенедиктом Камбербэтчем. В это же время играет небольшую роль в фильме «Ярость» с Бредом Питтом. После этого ему предлагают сниматься в нескольких сериалах.

В 2018 году Warner анонсировала начало съемок нового сериала по вселенной Бэтмена. За основу взяли вымышленную биографию дворецкого семьи Уэйнов – Альфреда. Тогда же стало известно, что главную роль сыграет Джек. Продюсеры оценили бунтарский характер актера (его несколько раз выгоняли с театральных курсов) и решили, что роль молодого нестандартно мыслящего военного, способного выбраться из любой передряги, идеально ему подойдет. В итоге появился интересный проект, который позволяет по-другому посмотреть на привычных героев.