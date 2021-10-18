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Джек Бэннон

Jack Bannon
Джек Бэннон
Джек Бэннон Jack Bannon
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Дата рождения
24 марта 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Норидж, Англия, Великобритания
Рост
190 см
Биография Джека Бэннона

Джек Бэннон – британский актер, родился 24 марта 1991 года в городке Норвич в 160 км от Лондона. После окончания старшей школы несколько лет посещал актерские курсы в местном театре.

Свою первую роль получил в 13 лет в сериале «Игра теней». Никто тогда и не предполагал, что это событие станет знаковым для юного Джека. Прошло почти 10 лет, прежде чем ему начали давать роли в кино. В 2014 году, после переезда в Лондон, ему достается небольшой эпизод в фильме «Игра в имитацию», где он работает на одной площадке с Бенедиктом Камбербэтчем. В это же время играет небольшую роль в фильме «Ярость» с Бредом Питтом. После этого ему предлагают сниматься в нескольких сериалах.

В 2018 году Warner анонсировала начало съемок нового сериала по вселенной Бэтмена. За основу взяли вымышленную биографию дворецкого семьи Уэйнов – Альфреда. Тогда же стало известно, что главную роль сыграет Джек. Продюсеры оценили бунтарский характер актера (его несколько раз выгоняли с театральных курсов) и решили, что роль молодого нестандартно мыслящего военного, способного выбраться из любой передряги, идеально ему подойдет. В итоге появился интересный проект, который позволяет по-другому посмотреть на привычных героев.

Интересные факты о Джеке Бэнноне
  • Во время подготовки к роли Альфреда Пенниуорта актер погружался в атмосферу 1960-х с помощью музыки: специально для него создали плейлист в Spotify;
  • Школа, в которой учился Джек, – католическая, что весьма необычно для протестантской Англии;
  • Является большим фанатом классических комиксов DC;
  • Своим примером считает актера Майкла Кейна, сыгравшего Альфреда в трилогии Кристофера Нолана, у которого даже биография схожа с его персонажем (они оба служили в специальных подразделениях);
  • Тщательно скрывает своих родственников от внимания журналистов: за все время была сделана только одна его фотография вместе с матерью.
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Приключения будущего дворецкого Бэтмена продолжатся: сериал «Пенниуорт» продлен на третий сезон Шоу переезжает на HBO Max. 
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18 октября 2021 10:22
В духе Джеймса Бонда: вышел трейлер ко второму сезону «Пенниуорта» Шоу выйдет в эфир на канале Epix в середине декабря.
Написать
11 ноября 2020 15:16
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