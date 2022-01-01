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Ванесса Морган
Ванесса Морган
Vanessa Morgan
О персоне
Фильмография
Ванесса Морган
Vanessa Morgan
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Дата рождения
23 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Оттава, Онтарио, Канада
Рост
157 см
Биография Ванессы Морган
Родилась 23 марта 1992 года. Оттава, Онтарио, Канада.
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