Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Х. Джон Бенжамин Награды

Награды и номинации Х. Джона Бенжамина

H. Jon Benjamin
Награды и номинации Х. Джона Бенжамина
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшее озвучивание
Номинант
В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии
После финала 6 сезона «Острых козырьков» стало понятно: этих 2 врагов Томми Шелби так и не сможет убить
Если начинать смотреть, то только так: 4 сериала про Дексера, расположенные по хронологии
«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?
Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)
«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва
Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети
Один из самых недооцененных хорроров со звездой «Побега из Шоушенка» вышел ровно 35 лет назад: именно с него «срисовали» Silent Hill
Концовка «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос
Они человечество породили, они его и убьют: почему Инженеры в «Прометее» вдруг решили уничтожить всех людей – Скотт оставил лишь намек
Новый триллер с Ребеккой Фергюсон продолжает лидировать на стриминге — в России у фильма рейтинг всего лишь 6.5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше