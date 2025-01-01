Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Том Пелфри
Награды
Награды и номинации Тома Пелфри
Tom Pelphrey
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тома Пелфри
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда
«Все 200 серий я осилил за месяц»: зрители сравнили «Невский» с советским сериалом «Следствие ведут ЗнаТоКи» и выбрали лидера
«Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер)
Бетон, бригада и немного ностальгии: сможете угадать 5 фильмов СССР по кадрам со строителями? (тест)
«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться
Ждали с 2020 года: многострадальный научно-фантастический фильм от Тайки Вайтити с «Уэнсдей» готов – снят по хитовой книге
«Восхитительный» стал «омерзительным»: кем был Саурон до событий «Братства кольца» и почему Толкин называл его «чистым злом»?
Для фанатов «Шерлока» от BBC есть хорошие новости — правда, речь не о новом сезоне
«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?
Новый триллер от Apple TV который день остается в лидерах топов стримингов — зрители не просто так сравнивают его с «Медленными лошадьми»
Вильнев актеров не жалеет: съемки «Дюны 3» довели Паттинсона до изнеможения — звезде «Сумерек» досталась сложная роль
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667