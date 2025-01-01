Меню
Ларри Уилмор
Награды
Награды и номинации Ларри Уилмора
Larry Wilmore
О персоне
Новости
Награды
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Номинант
